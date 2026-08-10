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Технический анализ Scroll (SCR) за сегодня

Технический анализ Scroll (SCR) за сегодня

Страница анализа Scroll предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SCR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Scroll ниже.

Изменение цены Scroll (SCR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02225--+13,11%-18,14%-56,77%
Узнайте больше о цене Scroll

Технические индикаторы Scroll

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Scroll на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 8
Покупка 9
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 8
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02222
0,02222
R2
0,02222
0,02221
R1
0,02221
0,02221
PP
0,02221
0,02221
S1
0,0222
0,0222
S2
0,0222
0,0222
S3
0,02219
0,0222

Рыночные сигналы Scroll

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$6,12 M
$6,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Scroll

Чистый притокЦена SCRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,11 M0,02
2026-08-09$0,03 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,01 M0,02
2026-08-06$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SCR/USDT
$0,02224
$0,02224$0,02224
+2,63%
2.86M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SCR в USD

Сумма

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0,02225 USD

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