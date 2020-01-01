Токеномика Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Откройте для себя ключевую информацию о Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) На диком западе криптовалют одно имя стоит выше других – Scotty the AI. Scotty – это не просто мемкоин, а управляемый ИИ хранитель, трейдер и дегеновый компаньон, призванный ориентироваться в хаосе блокчейна с помощью интеллекта, скорости и точности, подпитываемой мемами. Официальный сайт: https://scottytheai.com/ Whitepaper: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ Купить SCOTTYV2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0014699 $ 0,0014699 $ 0,0014699 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000404 $ 0,00000404 $ 0,00000404 Узнайте больше о цене Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

Токеномика Scotty AI on Solana (SCOTTYV2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOTTYV2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOTTYV2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOTTYV2, изучите текущую цену SCOTTYV2!

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