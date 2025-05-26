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Scotty AI on Solana Курс (SCOTTYV2)

USD

График цены Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) в реальном времени

$0,0001902
$0,0001902$0,0001902
-2,81%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о SCOTTYV2

Текущая цена Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) сегодня составляет 0,0001902 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс SCOTTYV2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Scotty AI on Solana:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 148,96K USD
- Изменение цены Scotty AI on Solana в течение дня составляет -2,81%
- Оборотное предложение составляет -- USD

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Ценовые показатели SCOTTYV2 - USD

Отслеживайте изменения цены Scotty AI on Solana за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000005499-2,81%
30 дней$ -0,0000098-4,90%
60 дней$ -0,0000098-4,90%
90 дней$ -0,0000098-4,90%
Изменение цены Scotty AI on Solana сегодня

Сегодня для SCOTTYV2 зафиксировано изменение $ -0,000005499 (-2,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Scotty AI on Solana за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0000098 (-4,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Scotty AI on Solana за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SCOTTYV2 изменился на $ -0,0000098 (-4,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Scotty AI on Solana за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0000098 (-4,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене SCOTTYV2

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Scotty AI on Solana: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0,00019
$ 0,00019$ 0,00019

$ 0,0002376
$ 0,0002376$ 0,0002376

$ 0,0014699
$ 0,0014699$ 0,0014699

-0,21%

-2,81%

-4,90%

Рыночная информация SCOTTYV2

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

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$ 148,96K
$ 148,96K$ 148,96K

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Что такое Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

На диком западе криптовалют одно имя стоит выше других – Scotty the AI. Scotty – это не просто мемкоин, а управляемый ИИ хранитель, трейдер и дегеновый компаньон, призванный ориентироваться в хаосе блокчейна с помощью интеллекта, скорости и точности, подпитываемой мемами.

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Scotty AI on Solana Прогноз Цены

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SCOTTYV2 на местную валюту

1 SCOTTYV2 к VND
4,8769182
1 SCOTTYV2 к AUD
A$0,000291006
1 SCOTTYV2 к GBP
0,000138846
1 SCOTTYV2 к EUR
0,000165474
1 SCOTTYV2 к USD
$0,0001902
1 SCOTTYV2 к MYR
RM0,000800742
1 SCOTTYV2 к TRY
0,00740829
1 SCOTTYV2 к JPY
¥0,02717007
1 SCOTTYV2 к RUB
0,01515894
1 SCOTTYV2 к INR
0,016184118
1 SCOTTYV2 к IDR
Rp3,067741506
1 SCOTTYV2 к KRW
0,260547372
1 SCOTTYV2 к PHP
0,010529472
1 SCOTTYV2 к EGP
￡E.0,009473862
1 SCOTTYV2 к BRL
R$0,001076532
1 SCOTTYV2 к CAD
C$0,000260574
1 SCOTTYV2 к BDT
0,023067456
1 SCOTTYV2 к NGN
0,300947754
1 SCOTTYV2 к UAH
0,007860966
1 SCOTTYV2 к VES
Bs0,0178788
1 SCOTTYV2 к PKR
Rs0,053381532
1 SCOTTYV2 к KZT
0,096842232
1 SCOTTYV2 к THB
฿0,006198618
1 SCOTTYV2 к TWD
NT$0,005698392
1 SCOTTYV2 к AED
د.إ0,000698034
1 SCOTTYV2 к CHF
Fr0,000155964
1 SCOTTYV2 к HKD
HK$0,001489266
1 SCOTTYV2 к MAD
.د.م0,00174033
1 SCOTTYV2 к MXN
$0,003653742

Источники Scotty AI on Solana

Для более глубокого понимания Scotty AI on Solana рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Scotty AI on Solana
Обозреватель блоков

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1 SCOTTYV2 = 0,0001902 USD

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SCOTTYV2USDT
$0,0001902
$0,0001902$0,0001902
-16,33%

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