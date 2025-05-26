Что такое Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)

На диком западе криптовалют одно имя стоит выше других – Scotty the AI. Scotty – это не просто мемкоин, а управляемый ИИ хранитель, трейдер и дегеновый компаньон, призванный ориентироваться в хаосе блокчейна с помощью интеллекта, скорости и точности, подпитываемой мемами.

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SCOTTYV2 на местную валюту

1 SCOTTYV2 к VND ₫ 4,8769182 1 SCOTTYV2 к AUD A$ 0,000291006 1 SCOTTYV2 к GBP ￡ 0,000138846 1 SCOTTYV2 к EUR € 0,000165474 1 SCOTTYV2 к USD $ 0,0001902 1 SCOTTYV2 к MYR RM 0,000800742 1 SCOTTYV2 к TRY ₺ 0,00740829 1 SCOTTYV2 к JPY ¥ 0,02717007 1 SCOTTYV2 к RUB ₽ 0,01515894 1 SCOTTYV2 к INR ₹ 0,016184118 1 SCOTTYV2 к IDR Rp 3,067741506 1 SCOTTYV2 к KRW ₩ 0,260547372 1 SCOTTYV2 к PHP ₱ 0,010529472 1 SCOTTYV2 к EGP ￡E. 0,009473862 1 SCOTTYV2 к BRL R$ 0,001076532 1 SCOTTYV2 к CAD C$ 0,000260574 1 SCOTTYV2 к BDT ৳ 0,023067456 1 SCOTTYV2 к NGN ₦ 0,300947754 1 SCOTTYV2 к UAH ₴ 0,007860966 1 SCOTTYV2 к VES Bs 0,0178788 1 SCOTTYV2 к PKR Rs 0,053381532 1 SCOTTYV2 к KZT ₸ 0,096842232 1 SCOTTYV2 к THB ฿ 0,006198618 1 SCOTTYV2 к TWD NT$ 0,005698392 1 SCOTTYV2 к AED د.إ 0,000698034 1 SCOTTYV2 к CHF Fr 0,000155964 1 SCOTTYV2 к HKD HK$ 0,001489266 1 SCOTTYV2 к MAD .د.م 0,00174033 1 SCOTTYV2 к MXN $ 0,003653742

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Scotty AI on Solana Какова цена Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) сегодня? Текущая цена Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) составляет 0,0001902 USD . Какова рыночная капитализация Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)? Текущая рыночная капитализация Scotty AI on Solana составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SCOTTYV2 на его рыночную цену в реальном времени 0,0001902 USD . Каково оборотное предложение Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)? Текущее оборотное предложение Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) составляет 0,0014699 USD . Каков 24-часовой объем торгов Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)? 24-часовой объем торгов Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) составляет $ 148,96K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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