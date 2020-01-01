Токеномика Scotty AI (SCOTTYAI)

Токеномика Scotty AI (SCOTTYAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Scotty AI (SCOTTYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI — это инновационный криптопроект, основанный на искусственном интеллекте. Он сочетает в себе передовой искусственный интеллект с глубоким пониманием технологии блокчейна и служит хранителем и защитником секретов криптовселенной.

Официальный сайт:
https://scottytheai.com/en
Whitepaper:
https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a

Токеномика и анализ цен Scotty AI (SCOTTYAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scotty AI (SCOTTYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,73B
$ 1,73B$ 1,73B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 596,69K
$ 596,69K$ 596,69K
Исторический максимум:
$ 0,03231
$ 0,03231$ 0,03231
Исторический минимум:
$ 0,000248333997834418
$ 0,000248333997834418$ 0,000248333997834418
Текущая цена:
$ 0,000344
$ 0,000344$ 0,000344

Токеномика Scotty AI (SCOTTYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Scotty AI (SCOTTYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCOTTYAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCOTTYAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOTTYAI, изучите текущую цену SCOTTYAI!

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История цены Scotty AI (SCOTTYAI)

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Прогноз цены SCOTTYAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.