Токеномика Scotty AI (SCOTTYAI) Откройте для себя ключевую информацию о Scotty AI (SCOTTYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI — это инновационный криптопроект, основанный на искусственном интеллекте. Он сочетает в себе передовой искусственный интеллект с глубоким пониманием технологии блокчейна и служит хранителем и защитником секретов криптовселенной. Официальный сайт: https://scottytheai.com/en Whitepaper: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Купить SCOTTYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Scotty AI (SCOTTYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scotty AI (SCOTTYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 596,69K $ 596,69K $ 596,69K Исторический максимум: $ 0,03231 $ 0,03231 $ 0,03231 Исторический минимум: $ 0,000248333997834418 $ 0,000248333997834418 $ 0,000248333997834418 Текущая цена: $ 0,000344 $ 0,000344 $ 0,000344 Узнайте больше о цене Scotty AI (SCOTTYAI)

Токеномика Scotty AI (SCOTTYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scotty AI (SCOTTYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOTTYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOTTYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOTTYAI, изучите текущую цену SCOTTYAI!

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