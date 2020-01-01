Токеномика SmartChain (SCC) Откройте для себя ключевую информацию о SmartChain (SCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SmartChain (SCC) SmartChain – это распределенная вычислительная сеть на основе доверенной сертификации, которая равномерно распределяет и раздает пользователям разрозненные возможности передачи данных, вычислительные возможности и возможности хранения данных в сети. Smart может полностью задействовать уже незадействованные и избыточные ресурсы, позволяя пользователям использовать их более удобно и недорого. Официальный сайт: https://www.smartchain.club/ Whitepaper: https://www.smartchain.club/Smart-Whitepaper-1.0.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xe533d5986680D3d96e6c2b84bdB6260a9d8f9C7E Купить SCC сейчас!

Токеномика и анализ цен SmartChain (SCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SmartChain (SCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 35 $ 35 $ 35 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000000000000000000013 $ 0,0000000000000000000000000013 $ 0,0000000000000000000000000013 Узнайте больше о цене SmartChain (SCC)

Токеномика SmartChain (SCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SmartChain (SCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCC, изучите текущую цену SCC!

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История цены SmartChain (SCC) Анализ истории цены SCC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SCC прямо сейчас!

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