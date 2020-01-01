Токеномика Sacabam (SCB)

Токеномика Sacabam (SCB)

Откройте для себя ключевую информацию о Sacabam (SCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Sacabam (SCB)

Sacabam - это первый нативный мемкоин-проект на Sui.

Официальный сайт:
https://sacabam.fun/
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x9a5502414b5d51d01c8b5641db7436d789fa15a245694b24aa37c25c2a6ce001::scb::SCB/txs

Токеномика и анализ цен Sacabam (SCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sacabam (SCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 47,00T
$ 47,00T$ 47,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 221,84K
$ 221,84K$ 221,84K
Исторический максимум:
$ 0,00000017
$ 0,00000017$ 0,00000017
Исторический минимум:
$ 0,000000003529893446
$ 0,000000003529893446$ 0,000000003529893446
Текущая цена:
$ 0,00000000472
$ 0,00000000472$ 0,00000000472

Токеномика Sacabam (SCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sacabam (SCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCB, изучите текущую цену SCB!

Как купить SCB

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История цены Sacabam (SCB)

Анализ истории цены SCB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SCB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.