Токеномика Sacabam (SCB) Откройте для себя ключевую информацию о Sacabam (SCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sacabam (SCB) Sacabam - это первый нативный мемкоин-проект на Sui. Официальный сайт: https://sacabam.fun/ Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x9a5502414b5d51d01c8b5641db7436d789fa15a245694b24aa37c25c2a6ce001::scb::SCB/txs Купить SCB сейчас!

Токеномика и анализ цен Sacabam (SCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sacabam (SCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 47,00T $ 47,00T $ 47,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 221,84K $ 221,84K $ 221,84K Исторический максимум: $ 0,00000017 $ 0,00000017 $ 0,00000017 Исторический минимум: $ 0,000000003529893446 $ 0,000000003529893446 $ 0,000000003529893446 Текущая цена: $ 0,00000000472 $ 0,00000000472 $ 0,00000000472 Узнайте больше о цене Sacabam (SCB)

Токеномика Sacabam (SCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sacabam (SCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCB, изучите текущую цену SCB!

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