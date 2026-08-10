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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Scallop, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Scallop, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Scallop (SCA) за сегодня

Технический анализ Scallop (SCA) за сегодня

Страница анализа Scallop предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SCA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Scallop ниже.

Изменение цены Scallop (SCA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0059---22,37%-30,59%-75,92%
Узнайте больше о цене Scallop

Поток капитала Scallop

Чистый притокЦена SCAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-04$0,00 M0,01
2026-08-03-$0,01 M0,01
2026-08-02$0,00 M0,01
2026-08-01$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SCA/USDT
$0,0059
$0,0059$0,0059
-4,83%
695.62K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SCA в USD

Сумма

SCA
SCA
USD
USD

1 SCA = 0,0059 USD

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