Токеномика Satoxcoin (SATOX)

Токеномика Satoxcoin (SATOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Satoxcoin (SATOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Satoxcoin (SATOX)

Satoxcoin стремится использовать уникальный подход к Play2Earn, SATOX переопределяет концепцию и основную идею: в наши дни это справедливый способ заработать криптовалютные вознаграждения: геймеры могут просто играть в свои любимые игры в STEAM и получать вознаграждение. Игроки уже заработали SATOX в более чем 1000 играх в STEAM, поэтому ограничений на серверах нет, можно легко играть в любую игру и требовать свою долю SATOX.

Официальный сайт:
https://www.satoverse.io/
Whitepaper:
https://www.satoverse.io/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://xplore.satoverse.io/

Токеномика и анализ цен Satoxcoin (SATOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoxcoin (SATOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 8,00B
$ 8,00B$ 8,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 384,00K
$ 384,00K$ 384,00K
Исторический максимум:
$ 0,008137
$ 0,008137$ 0,008137
Исторический минимум:
$ 0,000029910137122862
$ 0,000029910137122862$ 0,000029910137122862
Текущая цена:
$ 0,000048
$ 0,000048$ 0,000048

Токеномика Satoxcoin (SATOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Satoxcoin (SATOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SATOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SATOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATOX, изучите текущую цену SATOX!

Как купить SATOX

Заинтересованы в добавлении Satoxcoin (SATOX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SATOX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Satoxcoin (SATOX)

Анализ истории цены SATOX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SATOX

Хотите узнать, куда может двигаться SATOX? Наша страница прогноза цены SATOX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.