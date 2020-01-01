Токеномика Satoxcoin (SATOX) Откройте для себя ключевую информацию о Satoxcoin (SATOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satoxcoin (SATOX) Satoxcoin стремится использовать уникальный подход к Play2Earn, SATOX переопределяет концепцию и основную идею: в наши дни это справедливый способ заработать криптовалютные вознаграждения: геймеры могут просто играть в свои любимые игры в STEAM и получать вознаграждение. Игроки уже заработали SATOX в более чем 1000 играх в STEAM, поэтому ограничений на серверах нет, можно легко играть в любую игру и требовать свою долю SATOX. Официальный сайт: https://www.satoverse.io/ Whitepaper: https://www.satoverse.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://xplore.satoverse.io/ Купить SATOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Satoxcoin (SATOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoxcoin (SATOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 384,00K $ 384,00K $ 384,00K Исторический максимум: $ 0,008137 $ 0,008137 $ 0,008137 Исторический минимум: $ 0,000029910137122862 $ 0,000029910137122862 $ 0,000029910137122862 Текущая цена: $ 0,000048 $ 0,000048 $ 0,000048 Узнайте больше о цене Satoxcoin (SATOX)

Токеномика Satoxcoin (SATOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satoxcoin (SATOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATOX, изучите текущую цену SATOX!

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