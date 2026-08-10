Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sapien, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sapien, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SAPIEN

Информация о цене SAPIEN

Что такое SAPIEN

Whitepaper SAPIEN

Официальный сайт SAPIEN

Токеномика SAPIEN

Прогноз цен SAPIEN

История SAPIEN

Руководство по покупке SAPIEN

Конвертер валют SAPIEN в фиат

SAPIEN на споте

Фьючерсы SAPIEN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Sapien (SAPIEN) за сегодня

Технический анализ Sapien (SAPIEN) за сегодня

Страница анализа Sapien предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SAPIEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sapien ниже.

Изменение цены Sapien (SAPIEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08506--+7,87%+10,15%-31,05%
Узнайте больше о цене Sapien

Технические индикаторы Sapien

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sapien на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,08504
0,08503
R2
0,08503
0,08501
R1
0,085
0,085
PP
0,08499
0,08499
S1
0,08496
0,08497
S2
0,08495
0,08496
S3
0,08492
0,08495

Рыночные сигналы Sapien

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,33M
$4,62 M
$5,95 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sapien

Чистый притокЦена SAPIENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,08
2026-08-09-$0,02 M0,08
2026-08-08-$0,03 M0,08
2026-08-07-$0,02 M0,08
2026-08-06$0,02 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Sapien

Торгуйте Sapien (SAPIEN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sapien в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SAPIEN/USDT
$0,08502
$0,08502$0,08502
+2,43%
724.41K (USDT)
SAPIEN/USDC
$0,08494
$0,08494$0,08494
+2,59%
697.29K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SAPIEN в USD

Сумма

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0,08506 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.