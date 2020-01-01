Токеномика Sakai Vault (SAKAI)

Токеномика Sakai Vault (SAKAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Sakai Vault (SAKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault (SAKAI) — это следующая крипто-революция, которая ускоряет внедрение DeFi с помощью надежного протокола блокчейна и уникальной экономики токенов. Sakai Vault Предоставляет своим клиентам и инвесторам информацию о тенденциях и событиях в криптопространстве. Мы подробно изучаем выбранные темы, начиная от основ криптовалюты и заканчивая анализом рынка, и помогаем увеличить ваши инвестиции вместе с нами.

Официальный сайт:
https://sakaivault.io/
Whitepaper:
https://docs.sakaivault.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af

Токеномика и анализ цен Sakai Vault (SAKAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sakai Vault (SAKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 99,47K
$ 99,47K$ 99,47K
Общее предложение:
$ 8,00M
$ 8,00M$ 8,00M
Оборотное предложение:
$ 2,08M
$ 2,08M$ 2,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 382,40K
$ 382,40K$ 382,40K
Исторический максимум:
$ 12,5
$ 12,5$ 12,5
Исторический минимум:
$ 0,046912211268467785
$ 0,046912211268467785$ 0,046912211268467785
Текущая цена:
$ 0,0478
$ 0,0478$ 0,0478

Токеномика Sakai Vault (SAKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sakai Vault (SAKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAKAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAKAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAKAI, изучите текущую цену SAKAI!

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История цены Sakai Vault (SAKAI)

Анализ истории цены SAKAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SAKAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.