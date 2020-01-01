Токеномика Sakai Vault (SAKAI) Откройте для себя ключевую информацию о Sakai Vault (SAKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sakai Vault (SAKAI) Sakai Vault (SAKAI) — это следующая крипто-революция, которая ускоряет внедрение DeFi с помощью надежного протокола блокчейна и уникальной экономики токенов. Sakai Vault Предоставляет своим клиентам и инвесторам информацию о тенденциях и событиях в криптопространстве. Мы подробно изучаем выбранные темы, начиная от основ криптовалюты и заканчивая анализом рынка, и помогаем увеличить ваши инвестиции вместе с нами. Официальный сайт: https://sakaivault.io/ Whitepaper: https://docs.sakaivault.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af Купить SAKAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sakai Vault (SAKAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sakai Vault (SAKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,47K $ 99,47K $ 99,47K Общее предложение: $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M Оборотное предложение: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 382,40K $ 382,40K $ 382,40K Исторический максимум: $ 12,5 $ 12,5 $ 12,5 Исторический минимум: $ 0,046912211268467785 $ 0,046912211268467785 $ 0,046912211268467785 Текущая цена: $ 0,0478 $ 0,0478 $ 0,0478 Узнайте больше о цене Sakai Vault (SAKAI)

Токеномика Sakai Vault (SAKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sakai Vault (SAKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAKAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAKAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAKAI, изучите текущую цену SAKAI!

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