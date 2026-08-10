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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по S, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по S, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ S (S) за сегодня

Технический анализ S (S) за сегодня

Страница анализа S предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике S, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе S ниже.

Изменение цены S (S)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02406--+6,79%-9,21%-51,70%
Узнайте больше о цене S

Технические индикаторы S

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот S на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 4
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02408
0,02408
R2
0,02408
0,02407
R1
0,02407
0,02407
PP
0,02407
0,02407
S1
0,02406
0,02406
S2
0,02406
0,02406
S3
0,02405
0,02406

Рыночные сигналы S

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,31M
$1,18 M
$1,49 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,38 M
3-дневные активные продажи
$0,39 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,78 M
7-дневные активные продажи
$0,77 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала S

Чистый притокЦена SUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,13 M0,02
2026-08-09$0,09 M0,02
2026-08-08$0,07 M0,02
2026-08-07-$0,02 M0,02
2026-08-06$0,04 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о S

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
S/USDT
$0,02406
$0,02406$0,02406
+1,22%
3.10M (USDT)
S/USDC
$0,02404
$0,02404$0,02404
+1,09%
2.38M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор S в USD

Сумма

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USD

1 S = 0,02406 USD

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