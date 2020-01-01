Токеномика RealtyX (RX) Откройте для себя ключевую информацию о RealtyX (RX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RealtyX (RX) Стремясь создать самую надежную и выгодную платформу и сообщество Real-World Asset Finance (RWAfi), RealtyX объединяет права собственности с возможностями DeFi. Опираясь на стратегическое партнерство с ведущими игроками RWA, такими как Plume Network, Defactor, и будучи отобранной для участия в престижной программе инкубации Гонконгского киберпорта, RealtyX продолжает лидировать в создании ощутимой ценности для экономики Web3. Официальный сайт: https://www.realtyx.co Whitepaper: https://realtyx.gitbook.io/realtyx-docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5b1e769e74fd7e532a48261ab42ee906f0090556 Купить RX сейчас!

Токеномика и анализ цен RealtyX (RX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealtyX (RX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M Исторический максимум: $ 0,0499 $ 0,0499 $ 0,0499 Исторический минимум: $ 0,005302006841069675 $ 0,005302006841069675 $ 0,005302006841069675 Текущая цена: $ 0,00535 $ 0,00535 $ 0,00535 Узнайте больше о цене RealtyX (RX)

Токеномика RealtyX (RX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RealtyX (RX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RX, изучите текущую цену RX!

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