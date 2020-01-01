Токеномика RealtyX (RX)

Токеномика RealtyX (RX)

Откройте для себя ключевую информацию о RealtyX (RX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о RealtyX (RX)

Стремясь создать самую надежную и выгодную платформу и сообщество Real-World Asset Finance (RWAfi), RealtyX объединяет права собственности с возможностями DeFi. Опираясь на стратегическое партнерство с ведущими игроками RWA, такими как Plume Network, Defactor, и будучи отобранной для участия в престижной программе инкубации Гонконгского киберпорта, RealtyX продолжает лидировать в создании ощутимой ценности для экономики Web3.

Официальный сайт:
https://www.realtyx.co
Whitepaper:
https://realtyx.gitbook.io/realtyx-docs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5b1e769e74fd7e532a48261ab42ee906f0090556

Токеномика и анализ цен RealtyX (RX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealtyX (RX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,35M
$ 5,35M$ 5,35M
Исторический максимум:
$ 0,0499
$ 0,0499$ 0,0499
Исторический минимум:
$ 0,005302006841069675
$ 0,005302006841069675$ 0,005302006841069675
Текущая цена:
$ 0,00535
$ 0,00535$ 0,00535

Токеномика RealtyX (RX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RealtyX (RX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RX, изучите текущую цену RX!

Как купить RX

Заинтересованы в добавлении RealtyX (RX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены RealtyX (RX)

Анализ истории цены RX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RX

Хотите узнать, куда может двигаться RX? Наша страница прогноза цены RX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.