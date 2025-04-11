Что такое RealtyX (RX)

Стремясь создать самую надежную и выгодную платформу и сообщество Real-World Asset Finance (RWAfi), RealtyX объединяет права собственности с возможностями DeFi. Опираясь на стратегическое партнерство с ведущими игроками RWA, такими как Plume Network, Defactor, и будучи отобранной для участия в престижной программе инкубации Гонконгского киберпорта, RealtyX продолжает лидировать в создании ощутимой ценности для экономики Web3.

RealtyX доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в RealtyX. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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RealtyX Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как RealtyX, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена RX в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены RealtyX.

История цен RealtyX

Отслеживание траектории движения цены RX дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории RX в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен RealtyX.

Как купить RealtyX (RX)

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RX на местную валюту

1 RX к VND ₫ 332.56377 1 RX к AUD A$ 0.0206223 1 RX к GBP ￡ 0.0098572 1 RX к EUR € 0.0114136 1 RX к USD $ 0.01297 1 RX к MYR RM 0.0573274 1 RX к TRY ₺ 0.4936382 1 RX к JPY ¥ 1.8615841 1 RX к RUB ₽ 1.0793634 1 RX к INR ₹ 1.1164576 1 RX к IDR Rp 216.1665802 1 RX к KRW ₩ 18.4232365 1 RX к PHP ₱ 0.7416246 1 RX к EGP ￡E. 0.665361 1 RX к BRL R$ 0.0760042 1 RX к CAD C$ 0.0178986 1 RX к BDT ৳ 1.5762441 1 RX к NGN ₦ 20.7187968 1 RX к UAH ₴ 0.536958 1 RX к VES Bs 0.92087 1 RX к PKR Rs 3.6370474 1 RX к KZT ₸ 6.7027663 1 RX к THB ฿ 0.4341059 1 RX к TWD NT$ 0.4198389 1 RX к AED د.إ 0.0475999 1 RX к CHF Fr 0.0105057 1 RX к HKD HK$ 0.1005175 1 RX к MAD .د.م 0.120621 1 RX к MXN $ 0.2636801

Источники RealtyX

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о RealtyX Какова цена RealtyX (RX) сегодня? Текущая цена RealtyX (RX) составляет 0.01297 USD . Какова рыночная капитализация RealtyX (RX)? Текущая рыночная капитализация RealtyX составляет $ 0.00 USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения RX на его рыночную цену в реальном времени 0.01297 USD . Каково оборотное предложение RealtyX (RX)? Текущее оборотное предложение RealtyX (RX) составляет 0.00 USD . Какова была самая высокая цена RealtyX (RX)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена RealtyX (RX) составляет 0.0499 USD . Каков 24-часовой объем торгов RealtyX (RX)? 24-часовой объем торгов RealtyX (RX) составляет $ 150.96K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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