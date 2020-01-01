Токеномика RWAI by Virtuals (RWAI)
Информация о RWAI by Virtuals (RWAI)
Rwai — это платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная для упрощения процесса исследования, отчетности и запуска проектов в сфере криптовалют и токенизированных реальных активов (RWA). Она автоматизирует весь процесс запуска, от валидации идеи до реализации, устраняя технические сложности и сокращая потребность в ресурсах. Поддерживаемая токеном $RWAI, платформа предоставляет основанные на данных исследования, комплексную отчетность и практические рекомендации для уверенного и эффективного запуска проектов. Rwai обслуживает инвесторов, разработчиков и учреждения, которые ищут оптимизированный путь для реализации своих блокчейн-проектов.
Токеномика и анализ цен RWAI by Virtuals (RWAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWAI by Virtuals (RWAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика RWAI by Virtuals (RWAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики RWAI by Virtuals (RWAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RWAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RWAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 RWAI = 0,0004357 USD