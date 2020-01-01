Токеномика RunesTerminal (RUNI) Откройте для себя ключевую информацию о RunesTerminal (RUNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RunesTerminal (RUNI) Runesterminal стремится поддерживать блокчейн-проекты, предоставляя простые в использовании инструменты и услуги, такие как launchpad, обозреватель блоков и платформа для создания токенов. Мы нацелены на создание прочных партнерских отношений и предлагаем практические решения для помощи разработчикам и инвесторам. Наша цель - сделать технологию блокчейн более доступной и широко распространенной. Официальный сайт: https://runesterminal.io Обозреватель блоков: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI Купить RUNI сейчас!

Токеномика и анализ цен RunesTerminal (RUNI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RunesTerminal (RUNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Исторический максимум: $ 3,7 $ 3,7 $ 3,7 Исторический минимум: $ 0,04741001370780066 $ 0,04741001370780066 $ 0,04741001370780066 Текущая цена: $ 0,0647 $ 0,0647 $ 0,0647 Узнайте больше о цене RunesTerminal (RUNI)

Токеномика RunesTerminal (RUNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RunesTerminal (RUNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNI, изучите текущую цену RUNI!

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