Токеномика RunesTerminal (RUNI)

Токеномика RunesTerminal (RUNI)

Откройте для себя ключевую информацию о RunesTerminal (RUNI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RunesTerminal (RUNI)

Runesterminal стремится поддерживать блокчейн-проекты, предоставляя простые в использовании инструменты и услуги, такие как launchpad, обозреватель блоков и платформа для создания токенов. Мы нацелены на создание прочных партнерских отношений и предлагаем практические решения для помощи разработчикам и инвесторам. Наша цель - сделать технологию блокчейн более доступной и широко распространенной.

Официальный сайт:
https://runesterminal.io
Обозреватель блоков:
https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI

Токеномика и анализ цен RunesTerminal (RUNI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RunesTerminal (RUNI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M
Исторический максимум:
$ 3,7
$ 3,7$ 3,7
Исторический минимум:
$ 0,04741001370780066
$ 0,04741001370780066$ 0,04741001370780066
Текущая цена:
$ 0,0647
$ 0,0647$ 0,0647

Токеномика RunesTerminal (RUNI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RunesTerminal (RUNI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RUNI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RUNI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNI, изучите текущую цену RUNI!

Как купить RUNI

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История цены RunesTerminal (RUNI)

Анализ истории цены RUNI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RUNI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.