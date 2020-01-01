Токеномика RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) RSIC-GENESIS-RUNE (RUNECOIN), созданный на основе протокола Runes, - это первый Pre-Rune, отправленный аирдропом для ранних пользователей Ordinals. Он создает уникальную возможность для людей взаимодействовать с Bitcoin, закладывая основу для более живой и ориентированной на пользователей экосистемы. Официальный сайт: https://runecoin.io/ Обозреватель блоков: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Купить RUNECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,005275 $ 0,005275 $ 0,005275 Исторический минимум: $ 0,000344926735520473 $ 0,000344926735520473 $ 0,000344926735520473 Текущая цена: $ 0,0004575 $ 0,0004575 $ 0,0004575 Узнайте больше о цене RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Токеномика RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNECOIN, изучите текущую цену RUNECOIN!

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