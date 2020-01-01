Токеномика RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Токеномика RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

RSIC-GENESIS-RUNE (RUNECOIN), созданный на основе протокола Runes, - это первый Pre-Rune, отправленный аирдропом для ранних пользователей Ordinals. Он создает уникальную возможность для людей взаимодействовать с Bitcoin, закладывая основу для более живой и ориентированной на пользователей экосистемы.

Официальный сайт:
https://runecoin.io/
Обозреватель блоков:
https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28

Токеномика и анализ цен RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,005275
$ 0,005275$ 0,005275
Исторический минимум:
$ 0,000344926735520473
$ 0,000344926735520473$ 0,000344926735520473
Текущая цена:
$ 0,0004575
$ 0,0004575$ 0,0004575

Токеномика RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RUNECOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RUNECOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNECOIN, изучите текущую цену RUNECOIN!

Как купить RUNECOIN

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История цены RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

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Прогноз цены RUNECOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.