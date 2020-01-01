Токеномика TapDaDoge (RUN)

Токеномика TapDaDoge (RUN)

Откройте для себя ключевую информацию о TapDaDoge (RUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TapDaDoge (RUN)

TapDaDoge – это увлекательный мемкоин с игровой составляющей. Доступные и интуитивно понятные функции игры воплощают в себе девиз «Кликай и зарабатывай». Присоединяйтесь к веселью, создавая своих собственных персонажей Doge и преодолевая препятствия, чтобы заработать много наград. Популярность TapDaDoge неуклонно растет: он собрал более 35 000 участников в Telegram и 30 000 подписчиков в X.

Официальный сайт:
https://tapdadoge.app/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1OTcxA0H3xs3SvDDg6pVh5pk4Ucz0eS6XO3Kb6sKFCRI/edit?tab=t.0
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8f85f63b76d2c40c7cf3dac19637730d00d37966

Токеномика и анализ цен TapDaDoge (RUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TapDaDoge (RUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,00178
$ 0,00178$ 0,00178
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0000468
$ 0,0000468$ 0,0000468

Токеномика TapDaDoge (RUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TapDaDoge (RUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUN, изучите текущую цену RUN!

Как купить RUN

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История цены TapDaDoge (RUN)

Анализ истории цены RUN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.