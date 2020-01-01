Токеномика TapDaDoge (RUN) Откройте для себя ключевую информацию о TapDaDoge (RUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TapDaDoge (RUN) TapDaDoge – это увлекательный мемкоин с игровой составляющей. Доступные и интуитивно понятные функции игры воплощают в себе девиз «Кликай и зарабатывай». Присоединяйтесь к веселью, создавая своих собственных персонажей Doge и преодолевая препятствия, чтобы заработать много наград. Популярность TapDaDoge неуклонно растет: он собрал более 35 000 участников в Telegram и 30 000 подписчиков в X. Официальный сайт: https://tapdadoge.app/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1OTcxA0H3xs3SvDDg6pVh5pk4Ucz0eS6XO3Kb6sKFCRI/edit?tab=t.0 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8f85f63b76d2c40c7cf3dac19637730d00d37966 Купить RUN сейчас!

Токеномика и анализ цен TapDaDoge (RUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TapDaDoge (RUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00178 $ 0,00178 $ 0,00178 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000468 $ 0,0000468 $ 0,0000468 Узнайте больше о цене TapDaDoge (RUN)

Токеномика TapDaDoge (RUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TapDaDoge (RUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUN, изучите текущую цену RUN!

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