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Технический анализ RUJI (RUJI) за сегодня

Технический анализ RUJI (RUJI) за сегодня

Страница анализа RUJI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RUJI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RUJI ниже.

Изменение цены RUJI (RUJI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1826---4,10%-7,97%-52,82%
Узнайте больше о цене RUJI

Поток капитала RUJI

Чистый притокЦена RUJIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,19
2026-08-09$0,00 M0,18
2026-08-08$0,00 M0,19
2026-08-07$0,00 M0,19
2026-08-06$0,00 M0,19

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о RUJI

RUJI USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RUJI/USDT
$0,1826
$0,1826$0,1826
-0,86%
929.04 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RUJI в USD

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RUJI
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USD

1 RUJI = 0,1826 USD

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