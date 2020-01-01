Токеномика Roseon (ROSX) Откройте для себя ключевую информацию о Roseon (ROSX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roseon (ROSX) Roseon внедряет крипто благодаря пользовательскому опыту и геймификации. Официальный сайт: https://roseon.world Whitepaper: https://roseon.gitbook.io/roseon-whitepaper/whitepaper/master Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xdc8184ba488e949815d4aafb35b3c56ad03b4179 Купить ROSX сейчас!

Токеномика и анализ цен Roseon (ROSX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roseon (ROSX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05049 $ 0,05049 $ 0,05049 Исторический минимум: $ 0,000245728800558024 $ 0,000245728800558024 $ 0,000245728800558024 Текущая цена: $ 0,0004 $ 0,0004 $ 0,0004 Узнайте больше о цене Roseon (ROSX)

Токеномика Roseon (ROSX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roseon (ROSX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROSX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROSX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROSX, изучите текущую цену ROSX!

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