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Технический анализ RollX (ROLL) за сегодня

Технический анализ RollX (ROLL) за сегодня

Страница анализа RollX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ROLL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RollX ниже.

Изменение цены RollX (ROLL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13014---1,35%+116,39%+365,78%
Узнайте больше о цене RollX

Поток капитала RollX

Чистый притокЦена ROLLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,14
2026-08-09$0,00 M0,14
2026-08-08$0,00 M0,14
2026-08-07$0,01 M0,15
2026-08-06$0,00 M0,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ROLL/USDT
$0,13009
$0,13009$0,13009
-8,44%
440.00K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ROLL в USD

Сумма

ROLL
ROLL
USD
USD

1 ROLL = 0,13014 USD

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