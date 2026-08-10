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Технический анализ Roam (ROAM) за сегодня

Технический анализ Roam (ROAM) за сегодня

Страница анализа Roam предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ROAM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Roam ниже.

Изменение цены Roam (ROAM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009897--+21,97%+27,91%-0,54%
Узнайте больше о цене Roam

Технические индикаторы Roam

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Roam на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 5
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 1Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,009782
0,009778
R2
0,009778
0,009775
R1
0,009776
0,009774
PP
0,009772
0,009772
S1
0,00977
0,009769
S2
0,009766
0,009768
S3
0,009764
0,009766

Рыночные сигналы Roam

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Roam

Чистый притокЦена ROAMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07$0,02 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ROAM/USDT
$0,009891
$0,009891$0,009891
+11,54%
4.20M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ROAM в USD

Сумма

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0,009897 USD

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