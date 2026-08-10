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Технический анализ Rainbow (RNBW) за сегодня

Технический анализ Rainbow (RNBW) за сегодня

Страница анализа Rainbow предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RNBW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Rainbow ниже.

Изменение цены Rainbow (RNBW)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01522--+5,11%+5,76%-19,22%
Узнайте больше о цене Rainbow

Поток капитала Rainbow

Чистый притокЦена RNBWUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RNBW/USDT
$0,01522
$0,01522$0,01522
+2,69%
3.74M (USDT)
RNBW/USDC
$0,01523
$0,01523$0,01523
+2,76%
3.65M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RNBW в USD

Сумма

RNBW
RNBW
USD
USD

1 RNBW = 0,01522 USD

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