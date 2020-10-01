Токеномика Rally (RLY) Откройте для себя ключевую информацию о Rally (RLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rally (RLY) Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Официальный сайт: https://rly.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Купить RLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Rally (RLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rally (RLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,53M $ 6,53M $ 6,53M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,24B $ 5,24B $ 5,24B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,42 $ 1,42 $ 1,42 Исторический минимум: $ 0,0007781481664554 $ 0,0007781481664554 $ 0,0007781481664554 Текущая цена: $ 0,0012467 $ 0,0012467 $ 0,0012467 Узнайте больше о цене Rally (RLY)

Токеномика Rally (RLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rally (RLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLY, изучите текущую цену RLY!

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