Токеномика Rally (RLY)

Токеномика Rally (RLY)

Откройте для себя ключевую информацию о Rally (RLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rally (RLY)

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Официальный сайт:
https://rly.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b

Токеномика и анализ цен Rally (RLY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rally (RLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,53M
$ 6,53M$ 6,53M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,24B
$ 5,24B$ 5,24B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,42
$ 1,42$ 1,42
Исторический минимум:
$ 0,0007781481664554
$ 0,0007781481664554$ 0,0007781481664554
Текущая цена:
$ 0,0012467
$ 0,0012467$ 0,0012467

Токеномика Rally (RLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rally (RLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RLY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RLY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLY, изучите текущую цену RLY!

Как купить RLY

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История цены Rally (RLY)

Анализ истории цены RLY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.