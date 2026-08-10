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Технический анализ Rayls (RLS) за сегодня

Технический анализ Rayls (RLS) за сегодня

Страница анализа Rayls предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RLS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Rayls ниже.

Изменение цены Rayls (RLS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001789--+4,68%-19,64%-59,74%
Узнайте больше о цене Rayls

Технические индикаторы Rayls

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Rayls на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 6
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 3Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001792
0,001792
R2
0,001792
0,001791
R1
0,001791
0,001791
PP
0,001791
0,001791
S1
0,00179
0,00179
S2
0,00179
0,00179
S3
0,001789
0,00179

Рыночные сигналы Rayls

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,38 M
$1,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Rayls

Чистый притокЦена RLSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,04 M0,00
2026-08-08$0,02 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Rayls

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RLS/USDT
$0,001788
$0,001788$0,001788
-4,02%
31.53M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RLS в USD

Сумма

RLS
RLS
USD
USD

1 RLS = 0,001789 USD

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