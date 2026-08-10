Технический анализ Rayls (RLS) за сегодня Страница анализа Rayls предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RLS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Rayls ниже. Регистрация

Изменение цены Rayls (RLS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,001789 -- +4,68% -19,64% -59,74%

Технические индикаторы Rayls

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Rayls на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 6 Покупка 9 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 9 Нейтрально 3 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001792 0,001792 R2 0,001792 0,001791 R1 0,001791 0,001791 PP 0,001791 0,001791 S1 0,00179 0,00179 S2 0,00179 0,00179 S3 0,001789 0,00179

Рыночные сигналы Rayls Текущий чистый объем открытых ордеров -0,12M $1,38 M $1,50 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Rayls Чистый приток Цена RLSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,00 2026-08-09 -$0,04 M 0,00 2026-08-08 $0,02 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 $0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Rayls (RLS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rayls в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч RLS / USDT $0,001788 $0,001788 $0,001788 -4,02% 31.53M (USDT) Торговля