Токеномика Arkaine (RKNE)
Информация о Arkaine (RKNE)
Arkaine – это универсальная платформа для агрегации данных и торговли, созданная для того, чтобы предоставить криптотрейдерам расширенные инструменты и аналитику. В одном решении собраны функции популярных сервисов, таких как DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, BubbleMaps, а также ИИ-инсайты для трейдинга. Arkaine предлагает уникальное гибридное решение с единой авторизацией между торговым ботом в Telegram и десктопной платформой, чтобы вы не пропустили ни одной сделки. Закройте все вкладки – они больше не понадобятся.
Токеномика и анализ цен Arkaine (RKNE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkaine (RKNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Arkaine (RKNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Arkaine (RKNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RKNE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RKNE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RKNE, изучите текущую цену RKNE!
Как купить RKNE
Заинтересованы в добавлении Arkaine (RKNE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RKNE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Arkaine (RKNE)
Анализ истории цены RKNE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены RKNE
Хотите узнать, куда может двигаться RKNE? Наша страница прогноза цены RKNE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Arkaine (RKNE)
Сумма
1 RKNE = 0,00399 USD