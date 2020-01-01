Токеномика Arkaine (RKNE) Откройте для себя ключевую информацию о Arkaine (RKNE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arkaine (RKNE) Arkaine – это универсальная платформа для агрегации данных и торговли, созданная для того, чтобы предоставить криптотрейдерам расширенные инструменты и аналитику. В одном решении собраны функции популярных сервисов, таких как DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, BubbleMaps, а также ИИ-инсайты для трейдинга. Arkaine предлагает уникальное гибридное решение с единой авторизацией между торговым ботом в Telegram и десктопной платформой, чтобы вы не пропустили ни одной сделки. Закройте все вкладки – они больше не понадобятся. Официальный сайт: https://arkaine.ai/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f Купить RKNE сейчас!

Токеномика и анализ цен Arkaine (RKNE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arkaine (RKNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,14394 $ 0,14394 $ 0,14394 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00399 $ 0,00399 $ 0,00399 Узнайте больше о цене Arkaine (RKNE)

Токеномика Arkaine (RKNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arkaine (RKNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RKNE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RKNE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RKNE, изучите текущую цену RKNE!

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