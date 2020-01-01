Токеномика Darwinia Network (RING) Откройте для себя ключевую информацию о Darwinia Network (RING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Darwinia Network (RING) Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more. Официальный сайт: https://ringdao.com/ Whitepaper: https://darwinia.network/Genepaper_v4.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9469d013805bffb7d3debe5e7839237e535ec483 Купить RING сейчас!

Токеномика и анализ цен Darwinia Network (RING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Darwinia Network (RING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,71B $ 1,71B $ 1,71B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,306936 $ 0,306936 $ 0,306936 Исторический минимум: $ 0,000865575804800563 $ 0,000865575804800563 $ 0,000865575804800563 Текущая цена: $ 0,0010945 $ 0,0010945 $ 0,0010945 Узнайте больше о цене Darwinia Network (RING)

Токеномика Darwinia Network (RING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Darwinia Network (RING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RING, изучите текущую цену RING!

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