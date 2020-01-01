Токеномика Ribbit (RIBBIT) Откройте для себя ключевую информацию о Ribbit (RIBBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ribbit (RIBBIT) Ribbit — это мем-токен, распространяемый честным и прозрачным образом. Нет ни премайнинга, ни ICO, ни частной продажи. Официальный сайт: https://ribbitcoineth.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb794ad95317f75c44090f64955954c3849315ffe Купить RIBBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Ribbit (RIBBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ribbit (RIBBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 290,91K $ 290,91K $ 290,91K Исторический максимум: $ 0,000000046 $ 0,000000046 $ 0,000000046 Исторический минимум: $ 0,000000000019879536 $ 0,000000000019879536 $ 0,000000000019879536 Текущая цена: $ 0,0000000006915 $ 0,0000000006915 $ 0,0000000006915 Узнайте больше о цене Ribbit (RIBBIT)

Токеномика Ribbit (RIBBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ribbit (RIBBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIBBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIBBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIBBIT, изучите текущую цену RIBBIT!

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