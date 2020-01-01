Токеномика RealGOAT (RGOAT) Откройте для себя ключевую информацию о RealGOAT (RGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RealGOAT (RGOAT) RealGOAT - мемкоин в сети BASE Официальный сайт: https://realgoat.org/ Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Купить RGOAT сейчас!

Токеномика и анализ цен RealGOAT (RGOAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealGOAT (RGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 21,00T $ 21,00T $ 21,00T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000005 $ 0,000005 $ 0,000005 Исторический минимум: $ 0,000000149991233106 $ 0,000000149991233106 $ 0,000000149991233106 Текущая цена: $ 0,0000002057 $ 0,0000002057 $ 0,0000002057 Узнайте больше о цене RealGOAT (RGOAT)

Токеномика RealGOAT (RGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RealGOAT (RGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RGOAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RGOAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RGOAT, изучите текущую цену RGOAT!

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