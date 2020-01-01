Токеномика RealGOAT (RGOAT)

Токеномика RealGOAT (RGOAT)

Откройте для себя ключевую информацию о RealGOAT (RGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RealGOAT (RGOAT)

RealGOAT - мемкоин в сети BASE

Официальный сайт:
https://realgoat.org/
Whitepaper:
https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800

Токеномика и анализ цен RealGOAT (RGOAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RealGOAT (RGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,32M
$ 4,32M$ 4,32M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 21,00T
$ 21,00T$ 21,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,000005
$ 0,000005$ 0,000005
Исторический минимум:
$ 0,000000149991233106
$ 0,000000149991233106$ 0,000000149991233106
Текущая цена:
$ 0,0000002057
$ 0,0000002057$ 0,0000002057

Токеномика RealGOAT (RGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RealGOAT (RGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RGOAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RGOAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RGOAT, изучите текущую цену RGOAT!

Как купить RGOAT

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История цены RealGOAT (RGOAT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.