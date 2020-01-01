Токеномика Reflect (RFL) Откройте для себя ключевую информацию о Reflect (RFL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Reflect (RFL) Официальный сайт: https://www.reflect.now Whitepaper: https://docs.reflect.now Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6e2c81b6c2c0e02360f00a0da694e489acb0b05e Купить RFL сейчас!

Токеномика и анализ цен Reflect (RFL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reflect (RFL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,03M $ 6,03M $ 6,03M Исторический максимум: $ 1,65 $ 1,65 $ 1,65 Исторический минимум: $ 0,015975383411109656 $ 0,015975383411109656 $ 0,015975383411109656 Текущая цена: $ 0,24104 $ 0,24104 $ 0,24104 Узнайте больше о цене Reflect (RFL)

Токеномика Reflect (RFL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reflect (RFL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFL, изучите текущую цену RFL!

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