Текущая цена The Last Play сегодня составляет 0.007207 USD. Следите за обновлениями цены RETIRE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETIRE прямо сейчас на MEXC.

The Last Play Курс (RETIRE)

Текущая цена 1 RETIRE в USD:

$0,007202
$0,007202$0,007202
-4,33%1D
USD
График цены The Last Play (RETIRE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:04:46 (UTC+8)

Информация о ценах The Last Play (RETIRE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,006546
$ 0,006546$ 0,006546
Мин 24Ч
$ 0,008035
$ 0,008035$ 0,008035
Макс 24Ч

$ 0,006546
$ 0,006546$ 0,006546

$ 0,008035
$ 0,008035$ 0,008035

--
----

--
----

-0,42%

-4,33%

-38,04%

-38,04%

Текущая цена The Last Play (RETIRE) составляет $ 0,007207. За последние 24 часа RETIRE торговался в диапазоне от $ 0,006546 до $ 0,008035, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RETIRE за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, RETIRE изменился на -0,42% за последний час, на -4,33% за 24 часа и на -38,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Last Play (RETIRE)

--
----

$ 55,06K
$ 55,06K$ 55,06K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Текущая рыночная капитализация The Last Play составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 55,06K. Циркулируещее обращение RETIRE составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен The Last Play (RETIRE) в USD

Отслеживайте изменения цены The Last Play за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00032596-4,33%
30 дней$ -0,004742-39,69%
60 дней$ +0,002207+44,14%
90 дней$ +0,002207+44,14%
Изменение цены The Last Play сегодня

Сегодня для RETIRE зафиксировано изменение $ -0,00032596 (-4,33%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The Last Play за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,004742 (-39,69%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The Last Play за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RETIRE изменился на $ +0,002207 (+44,14%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The Last Play за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,002207 (+44,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The Last Play (RETIRE)?

Просмотеть страницу истории цен The Last Play.

Что такое The Last Play (RETIRE)

RETIRE – это мемкоин на тематику «выхода на пенсию/окончательного освобождения», с основной идеей, сосредоточенной на «финальном рывке для накопления состояния для будущих поколений».

The Last Play доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в The Last Play. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RETIRE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о The Last Play в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки The Last Play простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены The Last Play (USD)

Сколько будет стоить The Last Play (RETIRE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Last Play (RETIRE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Last Play.

Проверьте прогноз цены The Last Play!

Токеномика The Last Play (RETIRE)

Понимание токеномики The Last Play (RETIRE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETIRE прямо сейчас!

Как купить The Last Play (RETIRE)

Ищете как купить The Last Play? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести The Last Play на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RETIRE на местную валюту

1 The Last Play (RETIRE) в VND
189,652205
1 The Last Play (RETIRE) в AUD
A$0,01102671
1 The Last Play (RETIRE) в GBP
0,00540525
1 The Last Play (RETIRE) в EUR
0,00619802
1 The Last Play (RETIRE) в USD
$0,007207
1 The Last Play (RETIRE) в MYR
RM0,03041354
1 The Last Play (RETIRE) в TRY
0,30254986
1 The Last Play (RETIRE) в JPY
¥1,095464
1 The Last Play (RETIRE) в ARS
ARS$9,72599064
1 The Last Play (RETIRE) в RUB
0,58672187
1 The Last Play (RETIRE) в INR
0,63270253
1 The Last Play (RETIRE) в IDR
Rp120,11661862
1 The Last Play (RETIRE) в PHP
0,42218606
1 The Last Play (RETIRE) в EGP
￡E.0,34254871
1 The Last Play (RETIRE) в BRL
R$0,03877366
1 The Last Play (RETIRE) в CAD
C$0,01001773
1 The Last Play (RETIRE) в BDT
0,87983056
1 The Last Play (RETIRE) в NGN
10,53648986
1 The Last Play (RETIRE) в COP
$28,15234375
1 The Last Play (RETIRE) в ZAR
R.0,1246811
1 The Last Play (RETIRE) в UAH
0,3019733
1 The Last Play (RETIRE) в TZS
T.Sh.17,88330566
1 The Last Play (RETIRE) в VES
Bs1,51347
1 The Last Play (RETIRE) в CLP
$6,817822
1 The Last Play (RETIRE) в PKR
Rs2,03986928
1 The Last Play (RETIRE) в KZT
3,87887947
1 The Last Play (RETIRE) в THB
฿0,23581304
1 The Last Play (RETIRE) в TWD
NT$0,22175939
1 The Last Play (RETIRE) в AED
د.إ0,02644969
1 The Last Play (RETIRE) в CHF
Fr0,00569353
1 The Last Play (RETIRE) в HKD
HK$0,05599839
1 The Last Play (RETIRE) в AMD
֏2,75703785
1 The Last Play (RETIRE) в MAD
.د.م0,06673682
1 The Last Play (RETIRE) в MXN
$0,13253673
1 The Last Play (RETIRE) в SAR
ريال0,02702625
1 The Last Play (RETIRE) в ETB
Br1,09128394
1 The Last Play (RETIRE) в KES
KSh0,93071198
1 The Last Play (RETIRE) в JOD
د.أ0,005109763
1 The Last Play (RETIRE) в PLN
0,02616141
1 The Last Play (RETIRE) в RON
лв0,03149459
1 The Last Play (RETIRE) в SEK
kr0,06760166
1 The Last Play (RETIRE) в BGN
лв0,01210776
1 The Last Play (RETIRE) в HUF
Ft2,41758815
1 The Last Play (RETIRE) в CZK
0,15091458
1 The Last Play (RETIRE) в KWD
د.ك0,002205342
1 The Last Play (RETIRE) в ILS
0,02371103
1 The Last Play (RETIRE) в BOB
Bs0,04980037
1 The Last Play (RETIRE) в AZN
0,0122519
1 The Last Play (RETIRE) в TJS
SM0,06673682
1 The Last Play (RETIRE) в GEL
0,0194589
1 The Last Play (RETIRE) в AOA
Kz6,56968499
1 The Last Play (RETIRE) в BHD
.د.ب0,002709832
1 The Last Play (RETIRE) в BMD
$0,007207
1 The Last Play (RETIRE) в DKK
kr0,04634101
1 The Last Play (RETIRE) в HNL
L0,18925582
1 The Last Play (RETIRE) в MUR
0,32806264
1 The Last Play (RETIRE) в NAD
$0,12511352
1 The Last Play (RETIRE) в NOK
kr0,07185379
1 The Last Play (RETIRE) в NZD
$0,01246811
1 The Last Play (RETIRE) в PAB
B/.0,007207
1 The Last Play (RETIRE) в PGK
K0,0302694
1 The Last Play (RETIRE) в QAR
ر.ق0,02623348
1 The Last Play (RETIRE) в RSD
дин.0,72733044
1 The Last Play (RETIRE) в UZS
soʻm86,83130533
1 The Last Play (RETIRE) в ALL
L0,60099173
1 The Last Play (RETIRE) в ANG
ƒ0,01290053
1 The Last Play (RETIRE) в AWG
ƒ0,0129726
1 The Last Play (RETIRE) в BBD
$0,014414
1 The Last Play (RETIRE) в BAM
KM0,01210776
1 The Last Play (RETIRE) в BIF
Fr21,253443
1 The Last Play (RETIRE) в BND
$0,0093691
1 The Last Play (RETIRE) в BSD
$0,007207
1 The Last Play (RETIRE) в JMD
$1,15657936
1 The Last Play (RETIRE) в KHR
29,06042575
1 The Last Play (RETIRE) в KMF
Fr3,055768
1 The Last Play (RETIRE) в LAK
156,67390991
1 The Last Play (RETIRE) в LKR
රු2,18725243
1 The Last Play (RETIRE) в MDL
L0,12230279
1 The Last Play (RETIRE) в MGA
Ar32,3183501
1 The Last Play (RETIRE) в MOP
P0,057656
1 The Last Play (RETIRE) в MVR
0,1102671
1 The Last Play (RETIRE) в MWK
MK12,4904517
1 The Last Play (RETIRE) в MZN
MT0,4605273
1 The Last Play (RETIRE) в NPR
रु1,01287178
1 The Last Play (RETIRE) в PYG
51,112044
1 The Last Play (RETIRE) в RWF
Fr10,457357
1 The Last Play (RETIRE) в SBD
$0,05931361
1 The Last Play (RETIRE) в SCR
0,09851969
1 The Last Play (RETIRE) в SRD
$0,28604583
1 The Last Play (RETIRE) в SVC
$0,06306125
1 The Last Play (RETIRE) в SZL
L0,12511352
1 The Last Play (RETIRE) в TMT
m0,02529657
1 The Last Play (RETIRE) в TND
د.ت0,021174166
1 The Last Play (RETIRE) в TTD
$0,04886346
1 The Last Play (RETIRE) в UGX
Sh25,109188
1 The Last Play (RETIRE) в XAF
Fr4,064748
1 The Last Play (RETIRE) в XCD
$0,0194589
1 The Last Play (RETIRE) в XOF
Fr4,064748
1 The Last Play (RETIRE) в XPF
Fr0,735114
1 The Last Play (RETIRE) в BWP
P0,0965738
1 The Last Play (RETIRE) в BZD
$0,01448607
1 The Last Play (RETIRE) в CVE
$0,68581812
1 The Last Play (RETIRE) в DJF
Fr1,282846
1 The Last Play (RETIRE) в DOP
$0,45728415
1 The Last Play (RETIRE) в DZD
د.ج0,94022522
1 The Last Play (RETIRE) в FJD
$0,0165761
1 The Last Play (RETIRE) в GNF
Fr62,664865
1 The Last Play (RETIRE) в GTQ
Q0,05520562
1 The Last Play (RETIRE) в GYD
$1,5077044
1 The Last Play (RETIRE) в ISK
kr0,879254

Источники The Last Play

Для более глубокого понимания The Last Play рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Last Play

Сколько стоит The Last Play (RETIRE) на сегодня?
Актуальная цена RETIRE в USD – 0,007207 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RETIRE в USD?
Текущая цена RETIRE в USD составляет $ 0,007207. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Last Play?
Рыночная капитализация RETIRE составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RETIRE?
Циркулирующее предложение RETIRE составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RETIRE?
RETIRE достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена RETIRE за все время (ATL)?
RETIRE достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов RETIRE?
Объем торгов за последние 24 часа для RETIRE составляет $ 55,06K USD.
Вырастет ли RETIRE в цене в этом году?
RETIRE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETIRE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:04:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Last Play (RETIRE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 RETIRE = 0,007207 USD

RETIRE/USDT
$0,007202
$0,007202$0,007202
-4,38%

