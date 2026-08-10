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Технический анализ Resolv (RESOLV) за сегодня

Технический анализ Resolv (RESOLV) за сегодня

Страница анализа Resolv предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RESOLV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Resolv ниже.

Изменение цены Resolv (RESOLV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01775--+12,34%-9,58%-50,94%
Узнайте больше о цене Resolv

Технические индикаторы Resolv

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Resolv на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 1
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0178
0,01778
R2
0,01778
0,01777
R1
0,01776
0,01776
PP
0,01774
0,01774
S1
0,01772
0,01773
S2
0,0177
0,01772
S3
0,01768
0,0177

Рыночные сигналы Resolv

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,23M
$4,01 M
$4,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,34 M
3-дневные активные продажи
$0,36 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$1,73 M
7-дневные активные продажи
$1,76 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Resolv

Чистый притокЦена RESOLVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,02
2026-08-09-$0,32 M0,02
2026-08-08-$0,11 M0,02
2026-08-07-$0,35 M0,02
2026-08-06-$0,17 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RESOLV/USDT
$0,01779
$0,01779$0,01779
+1,54%
4.14M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RESOLV в USD

Сумма

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0,01774 USD

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