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Технический анализ Request (REQ) за сегодня

Технический анализ Request (REQ) за сегодня

Страница анализа Request предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике REQ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Request ниже.

Изменение цены Request (REQ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05242--+3,80%-4,56%+162,10%
Узнайте больше о цене Request

Поток капитала Request

Чистый притокЦена REQUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,05
2026-08-09-$0,01 M0,05
2026-08-08$0,00 M0,05
2026-08-07-$0,01 M0,05
2026-08-06$0,00 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Request

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
REQ/USDT
$0,05236
$0,05236$0,05236
+0,05%
1.09M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор REQ в USD

Сумма

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REQ
USD
USD

1 REQ = 0,05242 USD

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