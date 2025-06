Информация о Ref Finance (REF)

REF Finance, созданный на основе передового протокола NEAR, выступает в качестве шлюза во всю экосистему через свой AMM, который обеспечивает функции ликвидности и свопа для всех децентрализованных приложений, запускаемых на NEAR. Для этого REF реализует знаменитый Rainbow Bridge, который плавно соединяет активы на основе Ethereum с NEAR, обеспечивая тем самым доступ множеству пользователей DeFi для снижения комиссий и повышения скорости транзакций.