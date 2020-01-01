Токеномика Ref Finance (REF) Откройте для себя ключевую информацию о Ref Finance (REF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ref Finance (REF) REF Finance, созданный на основе передового протокола NEAR, выступает в качестве шлюза во всю экосистему через свой AMM, который обеспечивает функции ликвидности и свопа для всех децентрализованных приложений, запускаемых на NEAR. Для этого REF реализует знаменитый Rainbow Bridge, который плавно соединяет активы на основе Ethereum с NEAR, обеспечивая тем самым доступ множеству пользователей DeFi для снижения комиссий и повышения скорости транзакций. Официальный сайт: https://ref.finance/ Whitepaper: https://ref-finance.medium.com/ref-finance-tokenomics-overview-89d5c9bece8b Обозреватель блоков: https://explorer.near.org/accounts/token.v2.ref-finance.near Купить REF сейчас!

Токеномика и анализ цен Ref Finance (REF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ref Finance (REF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,75M $ 2,75M $ 2,75M Общее предложение: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Оборотное предложение: $ 38,48M $ 38,48M $ 38,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,14M $ 7,14M $ 7,14M Исторический максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Исторический минимум: $ 0,04809368116171408 $ 0,04809368116171408 $ 0,04809368116171408 Текущая цена: $ 0,0714 $ 0,0714 $ 0,0714 Узнайте больше о цене Ref Finance (REF)

Токеномика Ref Finance (REF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ref Finance (REF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REF, изучите текущую цену REF!

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