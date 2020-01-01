Токеномика Ref Finance (REF)

Токеномика Ref Finance (REF)

Откройте для себя ключевую информацию о Ref Finance (REF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ref Finance (REF)

REF Finance, созданный на основе передового протокола NEAR, выступает в качестве шлюза во всю экосистему через свой AMM, который обеспечивает функции ликвидности и свопа для всех децентрализованных приложений, запускаемых на NEAR. Для этого REF реализует знаменитый Rainbow Bridge, который плавно соединяет активы на основе Ethereum с NEAR, обеспечивая тем самым доступ множеству пользователей DeFi для снижения комиссий и повышения скорости транзакций.

Официальный сайт:
https://ref.finance/
Whitepaper:
https://ref-finance.medium.com/ref-finance-tokenomics-overview-89d5c9bece8b
Обозреватель блоков:
https://explorer.near.org/accounts/token.v2.ref-finance.near

Токеномика и анализ цен Ref Finance (REF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ref Finance (REF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,75M
$ 2,75M$ 2,75M
Общее предложение:
$ 99,99M
$ 99,99M$ 99,99M
Оборотное предложение:
$ 38,48M
$ 38,48M$ 38,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,14M
$ 7,14M$ 7,14M
Исторический максимум:
$ 15
$ 15$ 15
Исторический минимум:
$ 0,04809368116171408
$ 0,04809368116171408$ 0,04809368116171408
Текущая цена:
$ 0,0714
$ 0,0714$ 0,0714

Токеномика Ref Finance (REF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ref Finance (REF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REF, изучите текущую цену REF!

Как купить REF

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История цены Ref Finance (REF)

Анализ истории цены REF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.