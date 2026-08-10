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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по RedStone, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по RedStone, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ RedStone (RED) за сегодня

Технический анализ RedStone (RED) за сегодня

Страница анализа RedStone предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RED, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RedStone ниже.

Изменение цены RedStone (RED)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08827--+2,06%-20,38%-38,71%
Узнайте больше о цене RedStone

Технические индикаторы RedStone

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот RedStone на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 5
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,088
0,088
R2
0,088
0,0879
R1
0,0879
0,0879
PP
0,0879
0,0879
S1
0,0878
0,0878
S2
0,0878
0,0878
S3
0,0877
0,0878

Рыночные сигналы RedStone

Текущий чистый объем открытых ордеров
1,66M
$10,92 M
$9,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала RedStone

Чистый притокЦена REDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,09
2026-08-09$0,00 M0,09
2026-08-08$0,02 M0,09
2026-08-07-$0,01 M0,09
2026-08-06$0,03 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RED/USDT
$0,08824
$0,08824$0,08824
-1,56%
642.83K (USDT)
RED/USDC
$0,08816
$0,08816$0,08816
-1,46%
631.76K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RED в USD

Сумма

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0,08827 USD

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