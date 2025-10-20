Текущая цена Real сегодня составляет 0.02193 USD. Следите за обновлениями цены REAL1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REAL1 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Real сегодня составляет 0.02193 USD. Следите за обновлениями цены REAL1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REAL1 прямо сейчас на MEXC.

Логотип Real

Real Курс (REAL1)

Текущая цена 1 REAL1 в USD:

0.00%1D
USD
График цены Real (REAL1) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:34 (UTC+8)

Информация о ценах Real (REAL1) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0.13%

0.00%

-12.28%

-12.28%

Текущая цена Real (REAL1) составляет $ 0.02193. За последние 24 часа REAL1 торговался в диапазоне от $ 0.02124 до $ 0.02731, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена REAL1 за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, REAL1 изменился на +0.13% за последний час, на 0.00% за 24 часа и на -12.28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Real (REAL1)

SOL

Текущая рыночная капитализация Real составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 55.41K. Циркулируещее обращение REAL1 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Real (REAL1) в USD

Отслеживайте изменения цены Real за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00.00%
30 дней$ -0.09487-81.23%
60 дней$ -0.07807-78.07%
90 дней$ -0.07807-78.07%
Изменение цены Real сегодня

Сегодня для REAL1 зафиксировано изменение $ 0 (0.00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Real за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.09487 (-81.23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Real за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то REAL1 изменился на $ -0.07807 (-78.07%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Real за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.07807 (-78.07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Real (REAL1)?

Просмотеть страницу истории цен Real.

Что такое Real (REAL1)

Основная идея REAL1 заключается в «соединении реальной ценности с Solana».

Real доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Real. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга REAL1, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Real в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Real простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Real (USD)

Сколько будет стоить Real (REAL1) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Real (REAL1) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Real.

Проверьте прогноз цены Real!

Токеномика Real (REAL1)

Понимание токеномики Real (REAL1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена REAL1 прямо сейчас!

Как купить Real (REAL1)

Ищете как купить Real? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Real на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

REAL1 на местную валюту

Источники Real

Для более глубокого понимания Real рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Real

Сколько стоит Real (REAL1) на сегодня?
Актуальная цена REAL1 в USD – 0.02193 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена REAL1 в USD?
Текущая цена REAL1 в USD составляет $ 0.02193. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Real?
Рыночная капитализация REAL1 составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение REAL1?
Циркулирующее предложение REAL1 составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) REAL1?
REAL1 достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена REAL1 за все время (ATL)?
REAL1 достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов REAL1?
Объем торгов за последние 24 часа для REAL1 составляет $ 55.41K USD.
Вырастет ли REAL1 в цене в этом году?
REAL1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены REAL1 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:34 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

