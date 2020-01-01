Токеномика Ridotto (RDT)

Токеномика Ridotto (RDT)

Откройте для себя ключевую информацию о Ridotto (RDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ridotto (RDT)

Ridotto — это кроссчейн протокол прогнозирования, сосредоточенный на прозрачности, анонимности, безопасности и справедливости. Мы предлагаем платформу, управляемую сообществом, где пользователи могут играть, создавать и финансировать прогнозные игры, зарабатывая щедрые вознаграждения.

Официальный сайт:
https://ridotto.io
Whitepaper:
https://assets-global.ridotto.io/whitepaper/whitepaper_ridotto.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x4740735aa98dc8aa232bd049f8f0210458e7fca3

Токеномика и анализ цен Ridotto (RDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ridotto (RDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,39M
$ 3,39M$ 3,39M
Исторический максимум:
$ 0,04699
$ 0,04699$ 0,04699
Исторический минимум:
$ 0,00466435706072846
$ 0,00466435706072846$ 0,00466435706072846
Текущая цена:
$ 0,006771
$ 0,006771$ 0,006771

Токеномика Ridotto (RDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ridotto (RDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDT, изучите текущую цену RDT!

Как купить RDT

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История цены Ridotto (RDT)

Анализ истории цены RDT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RDT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.