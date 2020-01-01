Токеномика Ridotto (RDT) Откройте для себя ключевую информацию о Ridotto (RDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ridotto (RDT) Ridotto — это кроссчейн протокол прогнозирования, сосредоточенный на прозрачности, анонимности, безопасности и справедливости. Мы предлагаем платформу, управляемую сообществом, где пользователи могут играть, создавать и финансировать прогнозные игры, зарабатывая щедрые вознаграждения. Официальный сайт: https://ridotto.io Whitepaper: https://assets-global.ridotto.io/whitepaper/whitepaper_ridotto.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x4740735aa98dc8aa232bd049f8f0210458e7fca3 Купить RDT сейчас!

Токеномика и анализ цен Ridotto (RDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ridotto (RDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Исторический максимум: $ 0,04699 $ 0,04699 $ 0,04699 Исторический минимум: $ 0,00466435706072846 $ 0,00466435706072846 $ 0,00466435706072846 Текущая цена: $ 0,006771 $ 0,006771 $ 0,006771 Узнайте больше о цене Ridotto (RDT)

Токеномика Ridotto (RDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ridotto (RDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDT, изучите текущую цену RDT!

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