Токеномика Roadmap Coin (RDMP) Откройте для себя ключевую информацию о Roadmap Coin (RDMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roadmap Coin (RDMP) $RDMP – это монета пустых обещаний на @boopdotfun. Официальный сайт: https://linktr.ee/roadmapcoin Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/1HE8MZKhpbJiNvjJTrXdV395qEmPEqJme6P5DLBboop Купить RDMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Roadmap Coin (RDMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roadmap Coin (RDMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,22K $ 25,22K $ 25,22K Исторический максимум: $ 0,0042 $ 0,0042 $ 0,0042 Исторический минимум: $ 0,000020243926760563 $ 0,000020243926760563 $ 0,000020243926760563 Текущая цена: $ 0,00002522 $ 0,00002522 $ 0,00002522 Узнайте больше о цене Roadmap Coin (RDMP)

Токеномика Roadmap Coin (RDMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roadmap Coin (RDMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDMP, изучите текущую цену RDMP!

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