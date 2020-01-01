Токеномика RabBitcoin (RBTC1) Откройте для себя ключевую информацию о RabBitcoin (RBTC1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RabBitcoin (RBTC1) Rocky Rabbit – это инновационная игровая платформа на основе блокчейна, призванная совершить революцию в игровой индустрии, объединив криптовалютные вознаграждения с увлекательным игровым процессом. В ярком, динамичном мире игроки управляют анимированными кроликами, которые проходят через различные испытания и соревнования. RabBitcoin (RBTC1) является нативным токеном игровой экономики, стимулирующим участие, вознаграждающим лояльность и поддерживающим общий рост проекта. Официальный сайт: https://t.me/rocky_rabbit_bot Whitepaper: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCD7lrrxpOcq5A5R6nTLeF1kuIbl1BKCe5OnanGe3cB4FVB Купить RBTC1 сейчас!

Токеномика и анализ цен RabBitcoin (RBTC1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RabBitcoin (RBTC1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Общее предложение: $ 21,00T $ 21,00T $ 21,00T Оборотное предложение: $ 7,44T $ 7,44T $ 7,44T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,49M $ 11,49M $ 11,49M Исторический максимум: $ 0,000032775 $ 0,000032775 $ 0,000032775 Исторический минимум: $ 0,000000486211876424 $ 0,000000486211876424 $ 0,000000486211876424 Текущая цена: $ 0,000000547 $ 0,000000547 $ 0,000000547 Узнайте больше о цене RabBitcoin (RBTC1)

Токеномика RabBitcoin (RBTC1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RabBitcoin (RBTC1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBTC1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBTC1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBTC1, изучите текущую цену RBTC1!

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