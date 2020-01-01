Токеномика RabBitcoin (RBTC1)

Токеномика RabBitcoin (RBTC1)

Откройте для себя ключевую информацию о RabBitcoin (RBTC1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RabBitcoin (RBTC1)

Rocky Rabbit – это инновационная игровая платформа на основе блокчейна, призванная совершить революцию в игровой индустрии, объединив криптовалютные вознаграждения с увлекательным игровым процессом. В ярком, динамичном мире игроки управляют анимированными кроликами, которые проходят через различные испытания и соревнования. RabBitcoin (RBTC1) является нативным токеном игровой экономики, стимулирующим участие, вознаграждающим лояльность и поддерживающим общий рост проекта.

Официальный сайт:
https://t.me/rocky_rabbit_bot
Whitepaper:
https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQCD7lrrxpOcq5A5R6nTLeF1kuIbl1BKCe5OnanGe3cB4FVB

Токеномика и анализ цен RabBitcoin (RBTC1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RabBitcoin (RBTC1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,07M
$ 4,07M$ 4,07M
Общее предложение:
$ 21,00T
$ 21,00T$ 21,00T
Оборотное предложение:
$ 7,44T
$ 7,44T$ 7,44T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,49M
$ 11,49M$ 11,49M
Исторический максимум:
$ 0,000032775
$ 0,000032775$ 0,000032775
Исторический минимум:
$ 0,000000486211876424
$ 0,000000486211876424$ 0,000000486211876424
Текущая цена:
$ 0,000000547
$ 0,000000547$ 0,000000547

Токеномика RabBitcoin (RBTC1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RabBitcoin (RBTC1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RBTC1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RBTC1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBTC1, изучите текущую цену RBTC1!

Как купить RBTC1

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История цены RabBitcoin (RBTC1)

Анализ истории цены RBTC1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RBTC1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.