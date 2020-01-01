Токеномика Rebel Bots Studio (RBAX)

Токеномика Rebel Bots Studio (RBAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Rebel Bots Studio (RBAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rebel Bots Studio (RBAX)

$RBAX — это токен студии Rebel Bots. $RBAX будет доступен в избранных играх бренда Rebel Bots. $RBAX является утилитарным токеном и определяется на основе его основной функции в рамках экономических стимулов экосистемы Rebel Bots. Посредством токенизации наград, достижений и вкладов $RBAX стимулирует активное участие и способствует развитию яркого игрового сообщества.

Официальный сайт:
https://www.rebelbots.com/
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/662f6fa53cbce5ceb7186c50/66fe7fc9ddf5ee9b8421f4e1_Rebel%20Bots%20Studio%20RBAX%20White%20Paper%20v1.08.pdf
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x98d328DAA531c36A86EFDAb6015EE9a8320C2747

Токеномика и анализ цен Rebel Bots Studio (RBAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebel Bots Studio (RBAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,387
$ 0,387$ 0,387
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00069
$ 0,00069$ 0,00069

Токеномика Rebel Bots Studio (RBAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rebel Bots Studio (RBAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RBAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RBAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBAX, изучите текущую цену RBAX!

Как купить RBAX

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История цены Rebel Bots Studio (RBAX)

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Прогноз цены RBAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.