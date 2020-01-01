Токеномика Rebel Bots Studio (RBAX) Откройте для себя ключевую информацию о Rebel Bots Studio (RBAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rebel Bots Studio (RBAX) $RBAX — это токен студии Rebel Bots. $RBAX будет доступен в избранных играх бренда Rebel Bots. $RBAX является утилитарным токеном и определяется на основе его основной функции в рамках экономических стимулов экосистемы Rebel Bots. Посредством токенизации наград, достижений и вкладов $RBAX стимулирует активное участие и способствует развитию яркого игрового сообщества. Официальный сайт: https://www.rebelbots.com/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/662f6fa53cbce5ceb7186c50/66fe7fc9ddf5ee9b8421f4e1_Rebel%20Bots%20Studio%20RBAX%20White%20Paper%20v1.08.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x98d328DAA531c36A86EFDAb6015EE9a8320C2747 Купить RBAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Rebel Bots Studio (RBAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebel Bots Studio (RBAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,387 $ 0,387 $ 0,387 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00069 $ 0,00069 $ 0,00069 Узнайте больше о цене Rebel Bots Studio (RBAX)

Токеномика Rebel Bots Studio (RBAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rebel Bots Studio (RBAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBAX, изучите текущую цену RBAX!

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