Токеномика Rato The Rat (RATO) Откройте для себя ключевую информацию о Rato The Rat (RATO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rato The Rat (RATO) $RATO – это новый персонаж, созданный Мэттом Фьюри, создателем лягушонка Pepe. Персонаж по имени «Rato» – старый персонаж и тесно связан с мемкоином $RATO. Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf816507E690f5Aa4E29d164885EB5fa7a5627860 Купить RATO сейчас!

Токеномика и анализ цен Rato The Rat (RATO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rato The Rat (RATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00008888 $ 0,00008888 $ 0,00008888 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000002526 $ 0,000002526 $ 0,000002526 Узнайте больше о цене Rato The Rat (RATO)

Токеномика Rato The Rat (RATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rato The Rat (RATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RATO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RATO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RATO, изучите текущую цену RATO!

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