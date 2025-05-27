Что такое Rato The Rat (RATO)

$RATO – это новый персонаж, созданный Мэттом Фьюри, создателем лягушонка Pepe. Персонаж по имени «Rato» – старый персонаж и тесно связан с мемкоином $RATO.

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Rato The Rat Прогноз Цены

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RATO на местную валюту

1 RATO к VND ₫ 0,198179289 1 RATO к AUD A$ 0,00001197995 1 RATO к GBP ￡ 0,00000564217 1 RATO к EUR € 0,00000680152 1 RATO к USD $ 0,000007729 1 RATO к MYR RM 0,00003269367 1 RATO к TRY ₺ 0,00030096726 1 RATO к JPY ¥ 0,00111127562 1 RATO к RUB ₽ 0,00061924748 1 RATO к INR ₹ 0,00066036576 1 RATO к IDR Rp 0,12670489776 1 RATO к PHP ₱ 0,00042934595 1 RATO к EGP ￡E. 0,00038505878 1 RATO к BRL R$ 0,00004382343 1 RATO к CAD C$ 0,00001058873 1 RATO к BDT ৳ 0,00094162407 1 RATO к NGN ₦ 0,01222936483 1 RATO к UAH ₴ 0,00032137182 1 RATO к VES Bs 0,000726526 1 RATO к PKR Rs 0,00217656369 1 RATO к KZT ₸ 0,00393529764 1 RATO к THB ฿ 0,00025312475 1 RATO к TWD NT$ 0,00023194729 1 RATO к AED د.إ 0,00002836543 1 RATO к CHF Fr 0,00000633778 1 RATO к HKD HK$ 0,00006051807 1 RATO к MAD .د.م 0,00007087493 1 RATO к MXN $ 0,00014886054

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