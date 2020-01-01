Токеномика Rain Coin (RAINCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rain Coin (RAINCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rain Coin (RAINCOIN) RAIN Coin - это автоматизированный мемкоин, где 1% от всех транзакций (покупок, продаж и переводов) перераспределяется обратно всем остальным держателям! Кроме того, каждый день в полночь по Гринвичу происходит большой THUNDERSTORM, который дает всем кошелькам бонусные монеты, даже тем, которые находятся в холодном хранилище! В RAIN нет команды, нет казначейства и нет расходов, поэтому у RAIN нет встроенного давления на продажи! (Примечание: налог на покупку/продажу доступен только на DEX, MEXC поддерживает только налог на перевод) Официальный сайт: https://raincoin.xyz Whitepaper: https://raincoin.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Купить RAINCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rain Coin (RAINCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain Coin (RAINCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,08M $ 4,08M $ 4,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 23,21 $ 23,21 $ 23,21 Исторический минимум: $ 0,000114358726534958 $ 0,000114358726534958 $ 0,000114358726534958 Текущая цена: $ 4,084 $ 4,084 $ 4,084 Узнайте больше о цене Rain Coin (RAINCOIN)

Токеномика Rain Coin (RAINCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rain Coin (RAINCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAINCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAINCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAINCOIN, изучите текущую цену RAINCOIN!

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