Токеномика Rain Coin (RAINCOIN)
Информация о Rain Coin (RAINCOIN)
RAIN Coin - это автоматизированный мемкоин, где 1% от всех транзакций (покупок, продаж и переводов) перераспределяется обратно всем остальным держателям! Кроме того, каждый день в полночь по Гринвичу происходит большой THUNDERSTORM, который дает всем кошелькам бонусные монеты, даже тем, которые находятся в холодном хранилище! В RAIN нет команды, нет казначейства и нет расходов, поэтому у RAIN нет встроенного давления на продажи! (Примечание: налог на покупку/продажу доступен только на DEX, MEXC поддерживает только налог на перевод)
Токеномика и анализ цен Rain Coin (RAINCOIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain Coin (RAINCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Rain Coin (RAINCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Rain Coin (RAINCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RAINCOIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RAINCOIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAINCOIN, изучите текущую цену RAINCOIN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 RAINCOIN = 4,084 USD