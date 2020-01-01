Токеномика Rain Coin (RAINCOIN)

Токеномика Rain Coin (RAINCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Rain Coin (RAINCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin - это автоматизированный мемкоин, где 1% от всех транзакций (покупок, продаж и переводов) перераспределяется обратно всем остальным держателям! Кроме того, каждый день в полночь по Гринвичу происходит большой THUNDERSTORM, который дает всем кошелькам бонусные монеты, даже тем, которые находятся в холодном хранилище! В RAIN нет команды, нет казначейства и нет расходов, поэтому у RAIN нет встроенного давления на продажи! (Примечание: налог на покупку/продажу доступен только на DEX, MEXC поддерживает только налог на перевод)

Официальный сайт:
https://raincoin.xyz
Whitepaper:
https://raincoin.xyz/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292

Токеномика и анализ цен Rain Coin (RAINCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rain Coin (RAINCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,08M
$ 4,08M$ 4,08M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 23,21
$ 23,21$ 23,21
Исторический минимум:
$ 0,000114358726534958
$ 0,000114358726534958$ 0,000114358726534958
Текущая цена:
$ 4,084
$ 4,084$ 4,084

Токеномика Rain Coin (RAINCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rain Coin (RAINCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAINCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAINCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAINCOIN, изучите текущую цену RAINCOIN!

Как купить RAINCOIN

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История цены Rain Coin (RAINCOIN)

Анализ истории цены RAINCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.