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Технический анализ Squid (QUID) за сегодня

Технический анализ Squid (QUID) за сегодня

Страница анализа Squid предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике QUID, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Squid ниже.

Изменение цены Squid (QUID)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0921--+207,00%+207,00%+207,00%
Узнайте больше о цене Squid

Технические индикаторы Squid

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Squid на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 22
Нейтрально 3
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 3Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0934
0,0933
R2
0,0933
0,0932
R1
0,0932
0,0932
PP
0,0931
0,0931
S1
0,093
0,093
S2
0,0929
0,093
S3
0,0928
0,0929

Рыночные сигналы Squid

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Squid

Чистый притокЦена QUIDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,09
2026-08-09$0,10 M0,09
2026-08-08$0,00 M0,09
2026-08-07-$0,05 M0,09
2026-08-06-$0,04 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QUID/USDC
$0,09182
$0,09182$0,09182
+3,83%
602.52K (USDT)
QUID/USDT
$0,09205
$0,09205$0,09205
+4,14%
1.45M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор QUID в USD

Сумма

QUID
QUID
USD
USD

1 QUID = 0,0921 USD

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