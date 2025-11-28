Что такое QTO

Токеномика и анализ цен Quanto (QTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quanto (QTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 Общее предложение: $ 980,98M Оборотное предложение: $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 367,28K Исторический максимум: $ 0,08268 Исторический минимум: $ 0,000304586214728223 Текущая цена: $ 0,0003744

Информация о Quanto (QTO) Официальный сайт: https://quanto.trade/en Whitepaper: https://docs.quanto.trade/about-quanto/what-is-quanto Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/quantoL84tL1HvygKcz3TJtWRU6dFPW8imMzCa4qxGW

Токеномика Quanto (QTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quanto (QTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTO, изучите текущую цену QTO!

История цены Quanto (QTO) Анализ истории цены QTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены QTO Хотите узнать, куда может двигаться QTO? Наша страница прогноза цены QTO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

