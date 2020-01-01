Токеномика QBOT AI TRADING (QBOT)

Токеномика QBOT AI TRADING (QBOT)

Откройте для себя ключевую информацию о QBOT AI TRADING (QBOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о QBOT AI TRADING (QBOT)

QBOT – это революционная криптовалютная торговая платформа, управляемая искусственным интеллектом, которая автоматизирует процесс торговли с помощью интеллектуальных алгоритмов, разработанных для максимизации доходности при минимизации рисков. Используя передовой искусственный интеллект, технологию блокчейн и стимулирующую модель токеномики, QBOT стремится дать возможность трейдерам любого уровня подготовки оптимизировать свои торговые стратегии и получить преимущество на быстро развивающемся криптовалютном рынке.

Официальный сайт:
https://www.qbotaitrading.com/
Whitepaper:
https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd

Токеномика и анализ цен QBOT AI TRADING (QBOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QBOT AI TRADING (QBOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 28,88
$ 28,88$ 28,88
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0221
$ 0,0221$ 0,0221

Токеномика QBOT AI TRADING (QBOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QBOT AI TRADING (QBOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QBOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QBOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QBOT, изучите текущую цену QBOT!

Как купить QBOT

Заинтересованы в добавлении QBOT AI TRADING (QBOT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки QBOT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены QBOT AI TRADING (QBOT)

Анализ истории цены QBOT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены QBOT

Хотите узнать, куда может двигаться QBOT? Наша страница прогноза цены QBOT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.