Токеномика Python (PYTHON)

Токеномика Python (PYTHON)

Откройте для себя ключевую информацию о Python (PYTHON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Python (PYTHON)

Python – это программируемый помощник на базе ИИ, предназначенный для принятия решений, автоматизации задач и получения глубоких знаний. Пользователи могут взаимодействовать с Python для анализа данных, выполнения смарт-контрактов и оптимизации финансовых стратегий. Токен PYTHON поддерживает экосистему, обеспечивая транзакции, доступ к инструментам ИИ, управление и премиум-функции. Будь то торговля, автоматизация или интеллектуальные рекомендации на основе ИИ, Python – это ваш путь к более умным и эффективным решениям.

Официальный сайт:
https://wish-python.org/
Whitepaper:
https://python-4.gitbook.io/python
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x019Ff39Ca017519FA224EbffCd021B7DF1f784F9

Токеномика и анализ цен Python (PYTHON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Python (PYTHON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 14,2
$ 14,2$ 14,2
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,00000000000000000000000174
$ 0,00000000000000000000000174$ 0,00000000000000000000000174

Токеномика Python (PYTHON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Python (PYTHON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PYTHON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PYTHON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYTHON, изучите текущую цену PYTHON!

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История цены Python (PYTHON)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.