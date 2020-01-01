Токеномика Pixer Eternity (PXT)

Токеномика Pixer Eternity (PXT)

Откройте для себя ключевую информацию о Pixer Eternity (PXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity — это глобальное спортивное сообщество для всех, в котором NFT выступает в качестве долевого участия. Pixer Sports — это многофункциональная платформа, созданная Pixer Eternity для всех пользователей, включая Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Официальный сайт:
https://pixer.club/
Whitepaper:
https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Токеномика и анализ цен Pixer Eternity (PXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixer Eternity (PXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,12B
$ 3,12B$ 3,12B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,80M
$ 28,80M$ 28,80M
Исторический максимум:
$ 1,4058
$ 1,4058$ 1,4058
Исторический минимум:
$ 0,001100784672810677
$ 0,001100784672810677$ 0,001100784672810677
Текущая цена:
$ 0,00288
$ 0,00288$ 0,00288

Токеномика Pixer Eternity (PXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pixer Eternity (PXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXT, изучите текущую цену PXT!

Как купить PXT

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История цены Pixer Eternity (PXT)

Анализ истории цены PXT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.