Токеномика Pixer Eternity (PXT) Откройте для себя ключевую информацию о Pixer Eternity (PXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity — это глобальное спортивное сообщество для всех, в котором NFT выступает в качестве долевого участия. Pixer Sports — это многофункциональная платформа, созданная Pixer Eternity для всех пользователей, включая Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Официальный сайт: https://pixer.club/ Whitepaper: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Купить PXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Pixer Eternity (PXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixer Eternity (PXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,12B $ 3,12B $ 3,12B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,80M $ 28,80M $ 28,80M Исторический максимум: $ 1,4058 $ 1,4058 $ 1,4058 Исторический минимум: $ 0,001100784672810677 $ 0,001100784672810677 $ 0,001100784672810677 Текущая цена: $ 0,00288 $ 0,00288 $ 0,00288 Узнайте больше о цене Pixer Eternity (PXT)

Токеномика Pixer Eternity (PXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pixer Eternity (PXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXT, изучите текущую цену PXT!

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