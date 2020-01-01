Технический анализ Purr (PURR) за сегодня
Изменение цены Purr (PURR)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,13781
|--
|+48,90%
|+116,37%
|+40,37%
Технические индикаторы Purr
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Purr на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 0
|Покупка 14
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 6
|Нейтрально 3
|Покупка 3
Рыночные сигналы Purr
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Purr
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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