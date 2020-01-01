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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Purr, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Purr, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Purr (PURR) за сегодня

Технический анализ Purr (PURR) за сегодня

Страница анализа Purr предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PURR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Purr ниже.

Изменение цены Purr (PURR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13781--+48,90%+116,37%+40,37%
Узнайте больше о цене Purr

Технические индикаторы Purr

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Purr на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 3
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1399
0,1398
R2
0,1398
0,1398
R1
0,1398
0,1398
PP
0,1397
0,1397
S1
0,1397
0,1397
S2
0,1396
0,1397
S3
0,1396
0,1396

Рыночные сигналы Purr

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Purr

Чистый притокЦена PURRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PURR/USDT
$0,1378
$0,1378$0,1378
+10,54%
582.60K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PURR в USD

Сумма

PURR
PURR
USD
USD

1 PURR = 0,1378 USD

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