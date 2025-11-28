Что такое PUPPIES

Токеномика и анализ цен I love puppies (PUPPIES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I love puppies (PUPPIES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 42,07T $ 42,07T $ 42,07T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,56M $ 12,56M $ 12,56M Исторический максимум: $ 0,0000046607 $ 0,0000046607 $ 0,0000046607 Исторический минимум: $ 0,000000001766024703 $ 0,000000001766024703 $ 0,000000001766024703 Текущая цена: $ 0,0000002986 $ 0,0000002986 $ 0,0000002986 Узнайте больше о цене I love puppies (PUPPIES) Купить PUPPIES сейчас!

Информация о I love puppies (PUPPIES) Я люблю щенков – Илон Маск Я люблю щенков – Илон Маск Официальный сайт: https://www.ilovepuppies.cc/ Whitepaper: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xcf91b70017eabde82c9671e30e5502d312ea6eb2

Токеномика I love puppies (PUPPIES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I love puppies (PUPPIES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUPPIES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPIES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPIES, изучите текущую цену PUPPIES!

Как купить PUPPIES Заинтересованы в добавлении I love puppies (PUPPIES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUPPIES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PUPPIES на MEXC прямо сейчас! История цены I love puppies (PUPPIES) Анализ истории цены PUPPIES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PUPPIES прямо сейчас! Прогноз цены PUPPIES Хотите узнать, куда может двигаться PUPPIES? Наша страница прогноза цены PUPPIES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUPPIES прямо сейчас!

