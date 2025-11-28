Токеномика I love puppies (PUPPIES)

Откройте для себя ключевую информацию о I love puppies (PUPPIES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:45:26 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен I love puppies (PUPPIES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене I love puppies (PUPPIES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 42,07T
$ 42,07T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,56M
$ 12,56M
Исторический максимум:
$ 0,0000046607
$ 0,0000046607
Исторический минимум:
$ 0,000000001766024703
$ 0,000000001766024703
Текущая цена:
$ 0,0000002986
$ 0,0000002986

Информация о I love puppies (PUPPIES)

Я люблю щенков – Илон Маск

Официальный сайт:
https://www.ilovepuppies.cc/
Whitepaper:
https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xcf91b70017eabde82c9671e30e5502d312ea6eb2

Токеномика I love puppies (PUPPIES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики I love puppies (PUPPIES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUPPIES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPIES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPIES, изучите текущую цену PUPPIES!

Как купить PUPPIES

Заинтересованы в добавлении I love puppies (PUPPIES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUPPIES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены I love puppies (PUPPIES)

Анализ истории цены PUPPIES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PUPPIES

Хотите узнать, куда может двигаться PUPPIES? Наша страница прогноза цены PUPPIES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

