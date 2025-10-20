Текущая цена I love puppies сегодня составляет 0.0000003942 USD. Следите за обновлениями цены PUPPIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUPPIES прямо сейчас на MEXC.Текущая цена I love puppies сегодня составляет 0.0000003942 USD. Следите за обновлениями цены PUPPIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUPPIES прямо сейчас на MEXC.

I love puppies Курс (PUPPIES)

Текущая цена 1 PUPPIES в USD:

$0,000000395
-0,55%1D
USD
График цены I love puppies (PUPPIES) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:13 (UTC+8)

Информация о ценах I love puppies (PUPPIES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000003808
Мин 24Ч
$ 0,000000412
Макс 24Ч

$ 0,0000003808
$ 0,000000412
$ 0,000001189097557191
$ 0,000000001766024703
-1,73%

-0,54%

-15,67%

-15,67%

Текущая цена I love puppies (PUPPIES) составляет $ 0,0000003942. За последние 24 часа PUPPIES торговался в диапазоне от $ 0,0000003808 до $ 0,000000412, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PUPPIES за все время составляет $ 0,000001189097557191, а минимальная – $ 0,000000001766024703.

Что касается краткосрочной динамики, PUPPIES изменился на -1,73% за последний час, на -0,54% за 24 часа и на -15,67% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация I love puppies (PUPPIES)

No.3683

$ 0,00
$ 54,18K
$ 16,58M
0,00
42 069 000 000 000
42 069 000 000 000
0,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация I love puppies составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 54,18K. Циркулируещее обращение PUPPIES составляет 0,00, а общее предложение – 42069000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,58M.

История цен I love puppies (PUPPIES) в USD

Отслеживайте изменения цены I love puppies за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000000002185-0,54%
30 дней$ +0,0000001942+97,10%
60 дней$ +0,0000001942+97,10%
90 дней$ +0,0000001942+97,10%
Изменение цены I love puppies сегодня

Сегодня для PUPPIES зафиксировано изменение $ -0,000000002185 (-0,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены I love puppies за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0000001942 (+97,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены I love puppies за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PUPPIES изменился на $ +0,0000001942 (+97,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены I love puppies за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0000001942 (+97,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены I love puppies (PUPPIES)?

Просмотеть страницу истории цен I love puppies.

Что такое I love puppies (PUPPIES)

Я люблю щенков – Илон Маск

I love puppies доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в I love puppies. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PUPPIES, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о I love puppies в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки I love puppies простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены I love puppies (USD)

Сколько будет стоить I love puppies (PUPPIES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов I love puppies (PUPPIES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для I love puppies.

Проверьте прогноз цены I love puppies!

Токеномика I love puppies (PUPPIES)

Понимание токеномики I love puppies (PUPPIES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUPPIES прямо сейчас!

Как купить I love puppies (PUPPIES)

Ищете как купить I love puppies? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести I love puppies на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники I love puppies

Для более глубокого понимания I love puppies рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт I love puppies
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о I love puppies

Сколько стоит I love puppies (PUPPIES) на сегодня?
Актуальная цена PUPPIES в USD – 0,0000003942 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PUPPIES в USD?
Текущая цена PUPPIES в USD составляет $ 0,0000003942. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация I love puppies?
Рыночная капитализация PUPPIES составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PUPPIES?
Циркулирующее предложение PUPPIES составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PUPPIES?
PUPPIES достиг максимальной цены (ATH) в 0,000001189097557191 USD.
Какова была минимальная цена PUPPIES за все время (ATL)?
PUPPIES достиг минимальной цены (ATL) в 0,000000001766024703 USD.
Каков объем торгов PUPPIES?
Объем торгов за последние 24 часа для PUPPIES составляет $ 54,18K USD.
Вырастет ли PUPPIES в цене в этом году?
PUPPIES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUPPIES для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:13 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

